Bitcoin'de sert düşüş: 61 bin doların altını gördü (24 Haziran Bitcoin güncel son durum)

Bitcoin’de geçtiğimiz hafta başlayan düşüşler, bu haftanın ilk günü itibarıyla da sürmeye devam etti. Sabah saatlerinde 63 bin ve 62 bin dolar arasında mekik dokuyan Bitcoin, son olarak Mt. Gox’tan gelen açıklamanın ardından da 60 bin 500 dolara kadar geriledi.



DÜŞÜŞ FED KARARIYLA BAŞLADI



Fed’in 12 Haziran'da açıkladığı faiz kararından sonra Powell tarafından yapılan açıklamalar piyasa tarafından olumsuz algılandı.



MT. GOX'UN AÇIKLAMASIYLA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından 61 bin doların altına geriledi.



Mt. Gox’un 140 bin adetten fazla Bitcoin ile bir o kadar BCH ödemelerine başlayacağını duyurması ve dağıtımına başlayacağı toplam kripto para değeri 10 milyar doları aşıyor.

