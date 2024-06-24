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Bitcoin'de sert düşüş: 61 bin doların altını gördü (24 Haziran Bitcoin güncel son durum)

Kripto para piyasasında Bitcoin'in düşüşü sürmeye devam ediyor. Bitcoin'in yeni haftayla birlikte ilk olarak 62 bin 250 dolara düşmesi, kripto para piyasasını sarstı. Vadeli işlemlerde uzun pozisyon kayıpları son 24 saatte kayıpları 260 milyon doları aştı. İşte Bitcoin'de güncel son durum.

Bitcoin'de sert düşüş: 61 bin doların altını gördü (24 Haziran Bitcoin güncel son durum)

’de geçtiğimiz hafta başlayan düşüşler, bu haftanın ilk günü itibarıyla da sürmeye devam etti. Sabah saatlerinde 63 bin ve 62 bin dolar arasında mekik dokuyan Bitcoin, son olarak Mt. Gox’tan gelen açıklamanın ardından da 60 bin 500 dolara kadar geriledi.

DÜŞÜŞ FED KARARIYLA BAŞLADI

Fed’in 12 Haziran'da açıkladığı faiz kararından sonra Powell tarafından yapılan açıklamalar piyasa tarafından olumsuz algılandı.

MT. GOX'UN AÇIKLAMASIYLA DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, Mt. Gox borsasının 2014'te çalınan varlıkları sahiplerine dağıtacağını açıklamasının ardından 61 bin doların altına geriledi.

Mt. Gox’un 140 bin adetten fazla Bitcoin ile bir o kadar BCH ödemelerine başlayacağını duyurması ve dağıtımına başlayacağı toplam değeri 10 milyar doları aşıyor.

Bitcoin'de sert düşüş: 61 bin doların altını gördü (24 Haziran Bitcoin güncel son durum) - 1

Kripto borsa Mt. Gox'un açıklamasının ardından ise saniyeler içinde 60 bin 500 bin doları gördü.

Bitcoin bu rakamları son olarak 10 Mayıs'ta görmüştü.

KAYIPLAR 280 MİLYON DOLARI AŞTI

Son 24 saatte tasfiye olan vadeli pozisyon değeri de 280 milyon dolar oldu. Bunların 260 milyon doları uzun pozisyonlardan oluştu.

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