Bitcoin’de Tesla hareketliliği

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın geliri, geçen yılın son çeyreğinde 24,3 milyar dolarla, net karı da 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan Tesla'nın geliri, 24,2 milyar dolar olan piyasa beklentilerini de geride bıraktı. Şirketin geliri 2022 yılı genelinde de yıllık yüzde 51 artışla 81,5 milyar dolara yükseldi.

Şirketin dün açıklanan dördüncü çeyrek raporunda portföyündeki Bitcoin'leri satmadığı görüldü. Şirketin Bitcoin tutmaya devam ettiğini bildirmesi sonrası lider kripto varlık değer kazandı.

Bilanço öncesi dün 22 bin 300 dolara kadar geri çekilen Bitcoin, akşam saatlerinde toparlandı. Özellikle Tesla raporu sonrası lider kripto para gece 23 bin 800 dolara kadar yükselirken sonrasında 23 bin seviyesine geri çekildi. Böylece Bitcoin son 5 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Ethereum yüzde 3 değer kazanarak 1600 doların üzerine yükselirken altcoinler de toparlandı. Ripple yüzde 1,3 değer kazanarak 0,41 dolardan işlem gördü.



Cardano (ADA) ise günlük yüzde 5’in üzerinde değer kazanarak 0.37 dolara yükseldi. Dogecoin yüzde 1,8 değerlenme ile 0,086 dolara, Solana ise yüzde 1,3 değer kazanarak 24,4 dolara yükseldi.

ŞİRKETİN KARI REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı da geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 3,7 milyar dolarla rekor seviyeye çıktı. Tesla'nın net karı 2021'in son çeyreğinde 2,3 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın net karı geçen yıl genelinde ise yıllık bazda 2 katına çıkarak 12,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Şirketin 2021'in dördüncü çeyreğinde 0,68 dolar olan hisse başına karı da geçen yılın aynı döneminde 1,07 dolara yükseldi.

2022'DE SAHİP OLDUĞU BİTCOİN'LERİN YÜZDE 75'İNİ SATMIŞTI



Tesla, ilk olarak 2021'de 1,5 milyar dolara 43 bin 200 Bitcoin aldığını duyurmuş, 2022’nin ikinci çeyreğinde ise sahip olduğu Bitcoinlerin yüzde 75'ini satmıştı. Bu durum o dönem piyasayı olumsuz etkilemişti. Öte yandan Bitcoin’deki değer kaybı nedeniyle dördüncü çeyrekte Tesla’nın 34 milyon dolar zarar ettiği görüldü.

