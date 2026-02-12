Bitcoin'de yıkım devam ediyor, düşüş derinleşiyor

Kripto para yatırımcıları ABD Başkanı Donald Trump'ın desteğiyle yalancı baharı yaşarken bir anda karamsarlığın içine düştü.

Kimi uzman düşüşlerin alım fırsatı olduğunu iddia etse de kimileri de yükselişin uzun süre sonra yeniden başlayabileceğine dair görüşler öne sürüyor.

ABD'de beklenenden daha güçlü gelen istihdam verilerinin ardından Bitcoin'e satış geldi. Ocak ayında istihdam bir yıldan uzun süredir en büyük artışı gösterirken, işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde düşerek 2026 yılının başında dirençli bir işgücü piyasasına işaret etti.

KİLİT NOKTA ABD EKONOMİSİ

ABD ekonomisinden beklenen verilerin açıklanmasıyla birlikte Fed'in faiz tarafında atacağı adımlar beklenirken kripto paralar diğer enstrümanlara nazaran daha hassas seyrediyor.

BITCOIN 67 BİN DOLAR SEVİYESİNDE

Bitcoin satışlarını derinleştirmeye devam etti ve 70 bin dolar seviyesinden gevşeyerek 67 bin dolar civarına geriledi.

Kripto paraların toplam büyüklüğü ise 2,3 trilyon dolar seviyesinde gerçekleşti.