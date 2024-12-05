Bitcoin'den rekor: İlk kez 100 bin dolar seviyesini aştı

Geçtiğimiz günlerde 97 bin dolar seviyesini gören Bitcoin, bu yıl iki kattan fazla değer kazanarak 100 bin dolar seviyesini geçti ve en pahalı kripto para birimi olmaya devam etti.

ABD seçimlerini kripto para borsasına desteği ile de bilinen Donald Trump'ın kazanmasıyla yükseliş hız kazanmıştı.

5 KASIM'DAN BERİ YÜZDE 45 DEĞER KAZANDI

5 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden bu yana Bitcoin yüzde 45'in üzerinde değer kazanmış oldu.