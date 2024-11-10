Bitcoin'den tarihi rekor: İlk kez 80 bin doları gördü
Bitcoin fiyatı ilk kez 80 bin doları görerek tarihi zirvesine ulaştı. Bitcoin, perşembe ve cuma günleri sırayla 76 bin 849 ve 77 bin 199 dolarla yeni zirveler kaydederken bugün tarihinde ilk kez 80 bin dolar seviyesine yükseldi.
ABD'deki başkanlık seçimlerinin ardından öncü para birimi Bitcoin, tarihte ilk kez 80 bin dolara ulaştı.
Trump’ın zaferi ile birlikte yükselişe geçerek rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, tarihinde ilk kez 80 bin doların üzerini gördü.
Bitcoin, pazar günü 80 bin 92 dolara kadar yükseldi. Sonrasında da 79 bin doların üzerine tutundu.
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