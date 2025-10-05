Bitcoin'den yeni rekor

Bitcoin, pazar günü 125 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı.



Bitcoin, ABD hükümetinin kapanması sırasında bir haftada yüzde 14 yükselerek 125 bin seviyelerine ulaştı.



Geçtiğimiz hafta boyunca güçlü bir ralli gerçekleştiren bitcoin geçen cuma günü yaklaşık 108 bin 600 dolar seviyesinden 124 bin dolara birkaç dolar kala işlem görerek yüzde 14 yükseldi. Bu yükseliş, toplam kripto piyasa değeri 4,21 trilyon doları aştı.