Bitcoin'in kaderini kim yazacak?

XS.com Piyasa Analisti Linh Tran, Bitcoin'in kısa vadeli güzergahının büyük ölçüde Fed'in politika yönlendirmesine ve ABD tahvil getirilerinin hareketlerine bağlı olacağını söyledi.



Tran, bir yorum yayınlayarak, 10 yıllık TIPS getirilerinin düşmesi ve doların zayıflaması halinde Bitcoin'in yukarı yönlü ivme kazanabileceğini belirtti.



Fed Başkanı Powell'ın Jackson Hole sempozyumunda yapacağı konuşmanın da önemli olacağını belirten Tran, ekonominin yavaşlama riskini kabul eden daha güvercin bir tavrın bitcoine kısa vadede destek verebileceğini ancak enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan daha şahin bir tavrın Bitcoin ve diğer risk varlıklarında daha keskin bir düzeltmeyi tetikleyebileceğini söyledi.



LSEG verilerine göre bitcoin en son yüzde 0.5 düşüşle 113 bin 852 dolar seviyesindeydi.

