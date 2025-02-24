Bitcoin'indeki düşük volatilite büyük piyasa hareketinin sinyali olabilir

Bitcoin (BTC) fiyatları, geçtiğimiz hafta rekor bir hack olayının ardından yaşanan ani volatilitenin ardından sakin bir seyir izledi. Kripto para borsası Bybit’e yönelik yaşanan bu saldırı, piyasalarda kısa süreli bir dalgalanma yaratmış olsa da, Bitcoin yatırımcılarının dikkatinin başka yönlere kaymasıyla birlikte fiyat hareketleri düzene girmeye başladı.

Özellikle, BTC/USD paritesinde hafta sonu boyunca sakin bir atmosfer hakim oldu.

Popüler yatırımcı Daan Crypto Trades, bu durumu X platformunda şu şekilde özetledi:

"Fiyat giderek daha fazla sıkıştırıldıkça volatilite aşağı doğru eğilim gösteriyor. Dünkü drama sırasında bile, fiyat son iki haftadır yaptığı gibi aynı fiyat bölgesinde kapandı." Ayrıca, borsalardaki açık faiz oranlarının 9 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesi, daha düşük açık faiz ve daha yüksek fiyatın genellikle piyasanın sıfırlanmasına işaret ettiğini belirtti.

Bu gelişmeler yaşanırken, MicroStrategy'nin BTC yatırım stratejisi de dikkatleri üzerine çekiyor. Şirketin CEO’su Michael Saylor, şirketin mevcut Bitcoin varlıklarını gözler önüne seren bir grafik paylaştı. Bu paylaşım, şirketin daha fazla Bitcoin alımı yapacağına dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor. Saylor, bu grafiğin önceki hafta yaptığı alımları yansıtmadığını belirterek, gelecekteki alımlarla ilgili herhangi bir kesin bilgi vermese de, yatırımcıların bu gelişmeyi yakından izlemeleri gerektiğini gösteriyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin yatırımlarına yönelik spekülasyonlar arttıkça, BTC’nin fiyatı üzerinde potansiyel etkiler de konuşuluyor.

Bitcoin’in örtülü volatilitesi, tarihsel olarak bu kadar düşük seviyelere nadiren inmişti. Zincir içi analitik firması Glassnode, 21 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada, Bitcoin’in 1 haftalık gerçekleşen volatilitesinin yüzde 23,42’ye düştüğünü ve bunun tarihi düşük seviyelere yaklaştığını bildirdi.

Son dört yıl içerisinde sadece birkaç kez bu kadar düşük seviyeler gözlemlendi; örneğin, Ekim 2024'te yüzde 22,88, Kasım 2023’te ise yüzde 21,35 seviyelerine gerilemişti.

Bu düşük volatilite, büyük piyasa hareketlerinin habercisi olabilir. Glassnode, uzun yıllardır görülen en düşük seviyelerin Bitcoin opsiyonlarındaki ima edilen volatiliteyi işaret ettiğini, bunun geçmişte büyük oynaklık artışlarıyla sonuçlandığını belirtti.

Ancak daha uzun vadeli volatilite oranları, örneğin 3 aylık ve 6 aylık dönemlerde yüksek kalmaya devam ediyor; 3 aylık volatilite yüzde 53,1, 6 aylık ise yüzde 56,25 seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin yatırımcıları ve piyasa analistleri, bu daralan volatilite döneminin ardından büyük piyasa hareketlerinin yakın olduğuna inanıyor.

MicroStrategy’nin Bitcoin alımlarına devam etmesi, bu hareketin hızlanabileceği anlamına gelebilir. Şirketin yaptığı açıklamalar ve yatırım stratejileri, Bitcoin piyasasındaki mevcut durumun gelecekte nasıl şekilleneceği konusunda önemli ipuçları sunuyor.

