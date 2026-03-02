Bitcoin'de bir ilk. Savaş ortamında güçlü duruyor

Lider kripto para birimi Bitcoin, Orta Doğu'daki savaşın içinde risk duyarlılığını test etmesiyle birlikte yükselişe geçti.

BTC Markets'tan Charlie Sherry, "Mart 2023'ten bu yana Bitcoin'in jeopolitik gerilim ortamında yükselişe geçtiğini ilk kez gözlemlediğimiz an" olduğunu açıkladı.

Sherry, "Bu tipik bir riskli varlık davranışı değil ve piyasanın nasıl konumlandığı hakkında size bir şeyler söylüyor" diyerek ETF akışlarının bu görüşü desteklediğini vurguluyor. Spot Bitcoin ETF'leri üç seans boyunca 1 milyar ABD dolarının üzerinde giriş kaydetti.

BITCOIN NE KADAR?

Bitocin şu sıralar 66bin 700 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Geçtiğimiz hafta 63 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.