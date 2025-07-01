BlackRock'tan ABD borcu uyarısı

BlackRock, ABD'de artan kamu borçlarının yatırımcıların uzun vadeli Hazine tahvilleri ve dolar gibi önemli ABD varlıklarına olan iştahını azaltabileceğini ve ABD sınırları dışındaki fırsatlara yönelme durumunu güçlendirebileceğini söyledi.



BlackRock yöneticileri, doların değer kaybetmesi korkusunun uzak bir ihtimal olduğunu ancak artan kamu borçlarının bu riski artırabileceğini öne sürdüler.



Yapılan açıklamada, "Bir süredir ABD hükümetinin borçluluğunun tehlikeli konumunu vurguluyoruz ve kontrol edilmezse, borcu ABD'nin finansal piyasalardaki 'özel statüsüne' yönelik en büyük risk olarak görüyoruz" denildi.



BlackRock, daha yüksek devlet borcunun, uzun vadeli Hazine getirilerinin yönü ile ABD'deki para politikası arasındaki korelasyonu azaltabileceğini ve Fede'in faiz oranlarını düşürmesine rağmen getirilerin yükselebileceğini söyledi.