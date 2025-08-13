BlackRock'tan Fed tahmini

BlackRock'ın Küresel Sabit Getirili Varlıklar Baş Yatırım Sorumlusu Rick Rieder, son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması üzerine Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapabileceğini öne sürdü.



Rieder, bu adımın uzun vadeli enflasyon beklentileri ve sektörlerde görülen verimlilik artışlarıyla uyumlu olacağını ifade etti.



Rieder'ın açıklamaları, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,7 artış gösterdiğini ortaya koyan verilerin ardından geldi. Bu yıllık artış, Dow Jones'un yüzde 2,8'lik tahmininin altında kalarak fiyat baskılarının beklentiden daha az olduğunu gösterdi.



Wall Street'in yakından takip ettiği bir yatırımcı olan Rieder, Cuma günü açıklanan temmuz ayı istihdam raporunun iş gücü piyasasında önemli bir yavaşlamaya işaret etmesinin ardından da yarım puanlık indirim olasılığını dile getirmişti.



Eylül ayında gerçekleşecek böyle bir 50 baz puanlık faiz indirimi, Fed'in geçmişte büyük faiz indirimleriyle başladığı gevşeme döngülerine benzerlik gösterebilir.