BM Genel Sekreteri: Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenileneceği konusunda umutluyum

İlişkili Haberler BM yetkilileri ile Rusya heyeti, tahıl ve gübre sevkiyatını görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20 Zirvesi öncesi düzenlediği basın toplantısında, zirvenin kritik dönemde gerçekleştiğini ve dünyanın her yerindeki insanların hayat pahalılığı ve iklim değişikliğinin etkileriyle sarsıldığını söyledi.

Guterres, dünyanın giderek daha fazla bölgesindeki açlık ve kıtlığı önlemek için acil harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizdi.



Karadeniz Tahıl Girişimi'nin piyasaları stabil hale getirme ve gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olduğunu belirten Guterres, şöyle devam etti:



"Her bir yüzdelik düşüş, açlığı hafifletiyor ve hayatları kurtarıyor. Ayrıca küresel gübre krizini hafifletmeliyiz. Gübre fiyatları salgın öncesine göre üç kat daha fazla, Rus gıda ve gübresinin küresel marketlere serbest şekilde akışının sağlanması için tüm engelleri sonlandırmak için çalışıyoruz. Başta ödemeler olmak üzere kalan tüm sorunları çözmek ve Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yenilemek için durmaksızın çalışıyoruz."



"PUTİN'İN ZİRVEYE KATILMASINI ÇOK İSTERDİM"



Tahıl koridorunun kısa zamanda yenilenmesi gerektiği yönündeki görüşünün sorulması üzerine Guterres, şu yanıtı verdi:



"Delegasyonumuzun Rusya delegasyonuyla cuma günü çok önemli bir toplantısı var. Hafta sonu Ukrayna tarafıyla da temaslarımız oldu. Kiev ile kendim de görüşeceğim. Rus tahıl ve gübresinin ihracatının önündeki engelleri kaldırma konusunda oldukça ilerleme sağlandı. Umuyorum ki çabalarımız başarılı olacak ve kalan engelleri de kaldıracağız. Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenileneceği konusunda umutluyum çünkü bu tahıllar tüm dünya için kritik önemde. ABD ve Rusya'nın görüşmeleri konusunda ise BM bu görüşmelere dahil değil ama gelecek için iki ülkenin görüşmesinin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim."



Guterres, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Zirvesi'ne katılmaması ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un G20 Zirvesi için geldiği Bali'de hastaneye kaldırıldığına ilişkin haberler konusundaki sorusunu, "Öncelikle Putin'in burada olmasını gerçekten isterdim. Lavrov ile yapacağım görüşmenin Putin ile olması çok daha anlamlı olurdu. Lavrov'a ne olduğu konusunda bir bilgim yok ama iyileşmesini ve yarınki toplantıyı yapabilmeyi umuyorum" şeklinde cevapladı.