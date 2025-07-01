BNP Paribas, Axa'nın birimini aldı

BNP Paribas SA, Axa SA'nın yatırım birimini satın alma işlemini tamamlayarak Avrupa'nın en büyük varlık yöneticilerinden birini oluşturdu.



Fransız bankasının yaptığı açıklamaya göre, yeni kurulan işletme 1.5 trilyon eurodan (1.8 trilyon dolar) fazla yönetilen varlığa sahip olacak. Yatırılan sermayenin getirisinin 2028 yılında yüzde 14'ü, bir yıl sonra ise yüzde 20'yi aşması bekleniyor.



Satın alma, BNP Paribas'ın Axa Investment Managers'ın özel kredi, altyapı ve gayrimenkul gibi kârlı varlık sınıflarındaki "pazar konumu ve uzmanlığından" yararlanmasını sağlayacak. Açıklamada, İcra Kurulu Başkanı Jean-Laurent Bonnafé, anlaşmanın "Tüm banka için önemli bir anı" işaret ettiğini söyledi.



Ancak BNP Paribas, geçen yıl ilk kez duyurduğunda işlemde hesaba kattığı faydalı sermaye uygulamasını kullanamadı. Bunun nedeni, Avrupa Merkez Bankası'nın, bankaların Fransız bankası tarafından seçilen bir anlaşma yapısı olan sigorta işleri aracılığıyla varlık yönetimi birimleri satın aldıklarında sözde Danimarka Uzlaşması'nın uygulanmasına olumsuz bakması oldu.



BNP Paribas Salı günü yaptığı açıklamada, Axa IM satın alımının CET1 oranı olarak ölçülen sermaye gücünü yaklaşık 35 baz puan azaltacağı yönündeki önceki yönlendirmesini teyit etti.



Şirket, üçüncü çeyrek sonuçlarında “operasyonun ilerleyişi hakkında güncelleme” yapacağını ve ayrıca gelecek yılın ilk çeyreğinde “bu operasyon da dahil olmak üzere grubun gidişatına odaklanacak” bir yatırımcı günü planladığını söyledi.