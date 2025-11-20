Böcek Ailesi neden öldü? Evde kullanılan ilaçlar ne kadar zehirli?

Almanya’dan 9 Kasım 2025’te turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım 2025'te zehirlenme iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Böcek ailesinin kaldığı otelde, Alfasc ve Cypermetrin isimli markalı böcek ilaçlama kimyasallarının sertifikasız kullanıldığı anlaşıldı. Bu ilaçların, mide bulantısı, uzun süreli kusma, mide ağrıları, ishal, bilinç kaybı ve koma yaşattığına dair kayıtlar var. Böcek ailesi hastaneye ilk gittiklerinde bu durumdaydı ve daha sonra otel odasına geri geldiklerinde durumları ağırlaştı.

İLAÇLANAN YERLER NE KADAR KAPALI KALMALI?

Ziraat Mühendisi Övsen Zümre, haşere ilaçlamasında kullanılacak yöntemin ve ilacın türüne göre ortamın kapalı kalma süresinin değiştiğini söyledi.

Zümre, hamamböceği gibi türlerde kullanılan jel veya basit spreyleme yöntemlerinde ortamın kapalı tutulması gerekmediğini belirtti. Ancak sisleme (ULV) cihazlarının kullanıldığı uygulamalarda ilacın tüm alanı aerosol olarak kapladığını ifade ederek, “ULV uygulamasında alan en az 3–4 saat kapalı kalmalı, ardından 1–2 saat iyi havalandırılmalıdır. Bu süreçte içeri girilmemelidir” dedi.

İlaçlama işlemlerinin yalnızca Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı biyosidal ürünlerle ve yine ruhsatlı firmalar tarafından yapılmasının yasal zorunluluk olduğunu vurgulayan Zümre, bakanlığın bu firmaları düzenli denetlediğini söyledi.

"YAN DAİRELERE GAZ GEÇER Mİ?"



Bazı kimyasalların duvar arası boşluklardan gaz hâline dönüşerek geçiş yapabildiğini belirten Övsen Zümre, bunun yalnızca gıda depolarında kullanılan fümigant ürünler için geçerli olduğunun altını çizdi. Bu maddelerin yaşam alanlarında kullanılmadığını hatırlatan Zümre, fümigantların sadece yetkili operatörler tarafından uygulanabildiğini ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu süreçleri denetlediğini söyledi.