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Bodrum'da sezon kasım ayına uzayacak

Bodrum'a 7 ayda 794 bin yabancı turist geldi. Ağustos ayının temmuza göre daha hareketli geçtiği Bodrum'da otellerdeki doluluk oranı yüzde 80'lere ulaştı. Turizmcilerin hedefi ise sezonu kasım ayına kadar uzatmak.

Bodrum'da sezon kasım ayına uzayacak
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Yılın ilk 7 ayında 'a 794 bin yabancı turist geldi.

Ağustos, eylül ve ekimde de bu şekilde devam ederse 1 milyon 400 bin turiste ulaşılması bekleniyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANINDA ARTIŞ

Bodrum'da otellerin yüzde 80'i doldu.

Turizmciler sezonun kasım ayına kadar uzayacağını söylüyor.

Bodrum'u tercih eden turistlerde İngiltere, Rusya, Polonya ve Almanya'dan gelenlerin ağırlıkta olduğu görülüyor.

KONAKLAMA FİYATI 500 TL'DEN BAŞLIYOR

Turizmciler, tatil merkezinde kişi başı konaklama fiyatlarının bin 500 TL'den başladığını söylüyor.

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu sene 530 bin yabancı turistin hava yoluyla geldiğini ifade edip "Biz iyimsel olmak durumundayız. İnanıyoruz ki hep beraber bunu başaracağız." dedi.

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