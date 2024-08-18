Bodrum'da sezon kasım ayına uzayacak

Yılın ilk 7 ayında Bodrum'a 794 bin yabancı turist geldi.



Ağustos, eylül ve ekimde de bu şekilde devam ederse 1 milyon 400 bin turiste ulaşılması bekleniyor.

OTELLERİN DOLULUK ORANINDA ARTIŞ



Bodrum'da otellerin yüzde 80'i doldu.

Turizmciler sezonun kasım ayına kadar uzayacağını söylüyor.

Bodrum'u tercih eden turistlerde İngiltere, Rusya, Polonya ve Almanya'dan gelenlerin ağırlıkta olduğu görülüyor.

KONAKLAMA FİYATI 500 TL'DEN BAŞLIYOR



Turizmciler, tatil merkezinde kişi başı konaklama fiyatlarının bin 500 TL'den başladığını söylüyor.



Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bu sene 530 bin yabancı turistin hava yoluyla geldiğini ifade edip "Biz iyimsel olmak durumundayız. İnanıyoruz ki hep beraber bunu başaracağız." dedi.

