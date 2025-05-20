BoE yöneticisi neden yarım puan faiz indirimi istedi?

İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi üyesi Swati Dhingra, BoE'ninson faiz oranı kararında yarım puanlık bir indirim yönünde oy kullanma kararının İngiliz ekonomisinin yönü hakkında bir açıklama yapmak olduğunu söyledi.



Financial Times'a konuşan Dhingra, "Ekonominin nereye gittiğini düşündüğüm konusunda daha kategorik bir açıklama yapabilmek istediğim zamanları seçiyorum" dedi.



Dhingra, "Eğer 100 baz puanlık indirimler yapmaya devam etseydim, bunun finansal piyasaların bu indirimi nasıl algıladığı üzerinde çok fazla etkisi olacağını sanmıyorum. Bunu idareli bir şekilde kullanmam kadar güçlü olacağını düşünmüyorum ve ben de bunu yapmayı seçtim" diye konuştu.



BoE, 8 Mayıs'ta gösterge banka faizini çeyrek puan düşürdü. Dhingra, Para Politikası Komitesi'nde Alan Taylor ile birlikte 50 baz puanlık daha büyük bir indirim için oy kullanan iki üyeden biriydi.



Dhingra yaptığı açıklamada bu oyu, faiz oranlarının uzun vadede nerede olması gerektiğine ilişkin daha geniş görüşüne de bağladı.