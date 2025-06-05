Boeing hatasını kabul etti: 1.1 milyar dolar ödeyecek

Boeing, 346 kişinin ölümüne neden olan iki uçak kazasıyla ilgili kovuşturmadan kurtulmak için 1.1 milyar dolar ödemeyi kabul etti.



Ödemeler, ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ile Ekim 2018 ve Mart 2019'da meydana gelen 737 Max uçaklarına içeren kazalarla ilgili bir anlaşmanın parçası.



Anlaşma, ABD'li havacılık devinin kaza kurbanlarının ailelerine 444,5 milyon dolar ödemesini içeriyor. Ayrıca uyum, güvenlik ve kalite programlarını iyileştirmek için 455 milyon dolar ayıracak.



Anlaşma kapsamında Boeing, yarısı 2021'de ödenmiş olan 487.2 milyon dolarlık bir cezai yaptırımı da kabul etti.

