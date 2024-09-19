Boeing, on binlerce çalışanını zorunlu izne çıkartıyor

ABD'li uçak üreticisi Boeing, 30 bin işçinin greve gitmesi nedeniyle çok satan 737 MAX ve diğer uçak modellerinin üretimini durmasının ardından on binlerce çalışanına zorunlu izin kullandıracak.



Boeing CEO'su Kelly Ortberg, şirket çalışanlarına dün gönderdiği e-postada, "Önümüzdeki günlerde ABD'de çalışan çok sayıda yönetici, müdür ve çalışanları etkileyecek olan geçici zorunlu ücretsiz izin düzenini başlatacağız" dedi ve grev boyunca çalışanların dört haftada bir zorunlu izin kullanacağını ifade etti.



Ocak ayında 737 MAX tipi uçağın uçuş sırasında kapısının kopmasıyla başlayan zorlu bir yıl geçiren şirket için grev işleri daha da zorlaştırıyor.



2008 yılından bu yana ilk defa greve çıkan sendika, tarafından yapılan açıklamada "Doğrudan veya aracılarla olsun, yeni müzakerelere açığız fakat şu an belirlenmiş başka bir tarih yok. Çalışanlarımızın hak ettiği sözleşme için savaşmaya sonuna kadar kararlıyız." dedi.



Analistler, zorunlu izin kararının greve giden işçilerle uzlaşıya varılmasının vakit alacağına işaret ettiğini belirterek kararın milyarlarca dolara mal olabileceğini, şirketin finansal durumunu daha da zora sokabileceğini söyledi.