Boeing yeni model çıkaracak mı? Başkan açıkladı

Boeing İcra Kurulu Başkanı Kelly Ortberg Financial Times'a verdiği röportajda, en çok satan Boeing 737 Max'in yerini alacak yeni bir uçağın piyasaya sürülmesinin acil bir öncelik olmadığını söyledi.



Bloomberg'ün haberine göre, pazarın bu model için hazır olmadığını belirten Ortberg, Boeing'in şu anda yeni uçakların geliştirilmesine yatırım yapacak mali konumda olmadığını da sözlerine ekledi.



Ortberg gazeteye verdiği demeçte Boeing'in Trump yönetimiyle birlikte çalışarak şirketin ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına dayanabilmesini sağlamaya çalıştığını söyledi.



CEO, her iki ülke arasındaki ilişkinin şu anda belirsiz olduğunu, bu nedenle Boeing'in esnek kalması ve ABD yönetimiyle iletişim kurmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.



Gazeteye verdiği demeçte, Boeing'in ürünlerini inşa etmek için gereken ABD'ye ithalat için yılda 500 milyon dolardan daha az ödeme yapacağını söyledi.



Ortberg ayrıca jeopolitik gerginliklerin Boeing'in "geri dönüş yılını" geciktirmeyeceğinden emin olduğunu söyledi.