Boeing'de yeni kriz: 33 bin işçi greve çıkabilir

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing, yaklaşık 33 bin işçinin greviyle karşı karşıya kalmamak için sendika ile geçici anlaşmaya vardı.



ABD basınındaki haberlere göre, Boeing ile yaklaşık 33 bin üyeye sahip Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Sendikası arasında ücretler, sağlık hizmetleri ve iş güvenliği konularında yapılan görüşmelerde geçici anlaşma imzalandı.



Yapılan anlaşmaya göre, 4 yıllık sözleşme kapsamında işçilerin ücreti yüzde 33 oranında artacak. Bu oran, sendikanın müzakereler sırasında talep ettiği yüzde 40'tan daha az.



İşçiler, 12 Eylül'de Washington ve Güney Carolina eyaletlerinde Boeing ile sendika arasında varılan geçici anlaşma için oylama yapacak. Sözleşmenin kabul edilmemesi halinde işçilerin greve gitme olasılığı bulunuyor.



Olası bir grevin, bu yılın ikinci çeyreğinde yaklaşık 1,44 milyar dolar net zarar eden ve gelirinin yüzde 14,6 düştüğünü duyuran Boeing'in karşı karşıya olduğu zorlukları daha da artıracağı belirtiliyor.



100 MİLYON DOLARA MAL OLMUŞTU



Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete ertelenmiş gelir olarak günde yaklaşık 100 milyon dolara mal oldu.



Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.



Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarının ardından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.



Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.

