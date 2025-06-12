Boeing'i yeni bir kriz mi bekliyor? Uçak kazası sonrası değer kaybetti

Hindistan'ın Ahmedabad kenti havalimanından Londra'ya yola çıkan 242 kişilik yolcu uçağı, kalkış sırasında yerleşim bölgesine düştü.



Air India'ya ait uçağın Boeing 787-8 Dreamliner tip uçak olduğu açıklandı.



New York Borsası'nda açılış öncesi işlemlerde Boeing hisseleri yüzde 6 değer kaybetti. Bu düşüşle Boeing'in piyasa değeri yaklaşık 10 milyar dolar düşüşerek 151 milyar dolara geriledi.

BOEING'İN ÇÖKÜŞÜ

Geçtiğimiz yıl Güney Kore'de meydana gelen ve 179 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasının ardından, Amerikan havacılık devi Boeing davalar ve denetimlerle mücadele etti.



Firmanın 2024 yılı genelinde elde ettiği gelir 2023'e kıyasla yüzde 14 azalışla 66.5 milyar dolara geriledi.