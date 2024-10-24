Boeing'in planı alt üst oldu: İşçilerden greve devam kararı

Boeing çalışanları, dün gerçekleşen oylamada, işverenin sunduğu sözleşme teklifini reddederek beş haftayı aşkın süren greve devam etme kararı aldılar.



Bu karar, yeni CEO Kelly Ortberg'in şirketin içinde bulunduğu finansal darboğazı düzeltme planlarını da sekteye uğrattı.



Şirketin 30 binden fazla çalışanı 13 Eylül'den bu yana grevde.



Dört yıl süresince ücretlerde yüzde 35'lik bir artış öngören anlaşmaya yüzde 64 karşı oy çıktı.



Bu durum ağustosta göreve gelen ve kendisinden önceki yöneticilere kıyasla fabrika işçileriyle daha yakından çalışacağını belirten Ortberg için büyük bir aksaklık olarak değerlendirildi.



İşçilerin geçen ay sunulan ilk sözleşmeye yüzde 95 oranında karşı oy kullanmasının ardından gelen yeni teklifin de reddedilmesi, şirketin içinde bulunduğu mali krizi daha da derinleştiriyor.



Oylamanın ardından sendika liderleri, Boeing ile 2014 yılından bu yana imzalanacak ilk sözleşmeye yönelik müzakerelere derhal başlamaya hazır olduklarını açıkladı.



Sendika, ücretlerin dört yıl boyunca yüzde 40 artırılmasını ve on yıl önceki sözleşmede kaldırılan maaş esaslı emeklilik planının yeniden yürürlüğe girmesini talep ediyor.

