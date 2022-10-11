BoE'nin alım programını genişletmesinin ardından tahvil faizleri geriledi

İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE), piyasa işleyişinin yeniden sağlanması amacıyla başladığı uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin geçici alım programını, enflasyona endeksli tahvillerini de kapsayacak şekilde genişletmesinin ardından, tahvil ve döviz piyasasında oynaklığın azaldığı görülüyor.



Karar sonrası 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,75'ten 4,43'e, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 4,66'dan 4,55'e, 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,58'den 4,23'e ve 1 yıllık tahvil faizi de yüzde 4,01'den 3,73'e kadar geriledi.



Üst üste dört işlem günü düşüş eğiliminde hareket eden sterlin/dolar paritesi ise 1,10 seviyesinin hemen üzerinde yatay seyrediyor.



BoE'nin bugünkü açıklamasında, piyasa işleyişini desteklemek ve devlet tahvili alımları planına düzenli bir şekilde son vermek için ek önlemler alındığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:



"Hafta başında özellikle enflasyona endeksli uzun vadeli devlet tahvilleri olmak üzere İngiltere tahvil piyasasında önemli bir yeniden fiyatlandırma görüldü. Bu piyasadaki işlev bozukluğu İngiltere finansal istikrarı için önemli bir risk oluşturuyor. Bu nedenle Banka, uzun vadeli İngiltere devlet tahvillerinin alımını, enflasyona endeksli devlet tahvillerini de kapsayacak şekilde genişletmeye karar verdi. Söz konusu alımlar, 11-14 Ekim döneminde geçerli olacak. 10 milyar sterline kadar yapılacak olan alımların 5 milyar sterlini uzun vadeli geleneksel devlet tahvillerine, 5 milyar sterlini ise enflasyona endeksli devlet tahvillerine tahsis edilecek."



Piyasa işleyişine yönelik risklerin azaldığına karar verildiğinde tüm alımların sorunsuz ve düzenli bir şekilde gevşetileceği vurgulanan açıklamada, operasyonel detayların ayrı bir açıklama ile yayımlanacağı bilgisi verildi.

TAHVİL ALIM PROGRAMI 28 EYLÜL'DE AÇIKLANMIŞTI



Merkez bankalarının agresif faiz artırımlarının devam edeceği sinyali verdiği bir ortamda, İngiliz hükümetinin enflasyonla mücadeleye gölge düşürebilecek vergi indirimi planını duyurması ile tahvil ve döviz piyasasında yaşanan çalkantı, 28 Eylül'de BoE'nin tahvil alımı hamlesini açıklamasının ardından durulmuştu.



İlerleyen günlerde, İngiltere hükümetinin, ülke merkez bankası politikalarıyla ters düşen yüzde 45'lik en yüksek gelir vergisi dilimini kaldırma planından vazgeçtiklerini duyurması ile düşüşü belirginleşen İngiltere'nin tahvil faizleri geçen haftadan itibaren ise tekrar yükselişe geçmişti.



Merkez Bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile şahin para politikalarının devam edecekleri yönünde oluşan beklentiler, resesyon endişeleri ve azalan likidite, küresel ölçekte tahvil piyasalarında geçen haftadan itibaren satış baskısının etkili olmasına neden olmuştu.



Para piyasalarında, BoE'nin önümüzdeki toplantıda 100 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya devam ederken bugün BoE Başkanı Andrew Bailey'nin Türkiye saati ile 21.35'de gerçekleştirmesi beklenen konuşma yatırımcıların odağında yer alıyor.



Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları ve Üretici Fiyat Endeksi'nin de tahvil piyasasının yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, perşembe günü de ABD'nin enflasyon verilerinin takip edileceğini anımsattı.