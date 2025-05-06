BofA: ABD'den çıkış henüz sınırlı

Bank of America Corp.'un EMEA piyasaları başkanı Brian Weinstein, Avrupa'ya olan son ilgi artışının uzun süreli, yapısal bir değişimin başlangıcı olmayabileceğini ifade etti.



Weinstein'a göre, sermayenin ABD'den Avrupa'ya doğru büyük ve kalıcı bir kayışının halihazırda gerçekleştiği yönündeki popüler anlatıyı destekleyecek çok az kanıt var.