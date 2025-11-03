BofA'dan 14 yıl sonra bir ilk

Bank of America yöneticileri Çarşamba günü yatırımcılara hitap etmek üzere sahneye çıktıklarında, daha büyük rakipleri JPMorgan Chase'e yetişmek için anlaşma yapma ve varlık yönetimi yoluyla getirileri artırma baskısıyla karşı karşıya kalacaklar.



14 YIL SONRA BİR İLK YAŞANACAK



2010 yılından beri BofA'yı yöneten CEO Brian Moynihan, ABD'nin en büyük ikinci kredi kuruluşunun, getirileri rakiplerinin gerisinde kaldıktan sonra nasıl büyümeyi planladığını açıklamak üzere 5 Kasım'da Boston'da yatırımcıları bir araya getirecek. Bu, bankanın 2011'den bu yana ilk kez düzenlediği bir toplantı olacak.



Yatırımcılar, bankanın bu sunumu tüketici ve küçük işletmelere kredi vermedeki rekabet avantajlarını vurgulamak için kullanabileceğini söylüyor.



Yatırım bankasının hala JPMorgan ve Goldman Sachs'ı anlaşma geliri açısından yakalamaya çalışması ve servet kolu JPMorgan ve daha küçük rakibi Morgan Stanley'den daha az müşteri varlığını yönetmesiyle, BofA hissedarları bu farkları nasıl kapatabileceğini değerlendiriyor.



Wells Fargo bankacılık analisti Mike Mayo, "Bank of America'nın son 15 yıldır kredi büyümesinde sektörün ne kadar gerisinde kaldığı oldukça dikkat çekici." dedi.



Mayo "Varlık yönetimi, yatırım bankacılığı, kredi kartları gibi bazı alanlarda da geride kaldık" diye ekledi.



Bank of America bu konuda yorum yapmayı reddetti.



MERRILL LYNCH'İ ALMIŞTI



Moynihan, 2008 mali krizinin küresel ekonomiyi istikrarsızlaştırma tehdidi oluşturmasının ardından yönetimi devraldı. BofA'nın iflasın eşiğinden satın aldığı yatırım bankası Merrill Lynch'i bünyesine kattı, hükümetin kurtarma paketini geri ödedi ve iş kayıplarına yol açtı.



Zorlu bir başlangıcın ardından Moynihan, sık sık tekrarlanan "sorumlu büyüme" mottosuyla önemli bir dönüşüme imza attı. Yıllar süren yeniden yapılanma süreci, ona dünya çapında ün kazandırdı ve artık düzenli olarak başkanlar ve dünya liderleriyle birlikte küresel sahnelerde boy gösteren istikrarlı bir işletmeci oldu.



Yatırımcılar bundan sonra ne olacağını bilmek istiyor.



BofA'da hissesi bulunan Columbia Threadneedle'ın kıdemli hisse senedi analisti Dick Manuel, Moynihan ve liderlik ekibinin bankanın genelindeki yatırımlarından nasıl daha fazla para kazanacaklarını sorguladıklarını söyledi.



Manuel "Franchise şu anda gerçekten iyi büyüyor, ancak gelirler muhtemelen franchise'ın gücünü veya en azından karlılığını yeterince yansıtmıyor." dedi.



BofA , üçüncü çeyrekte yatırımcıların bir bankanın performansını değerlendirmek için kullandığı önemli bir ölçüt olan maddi öz sermaye getirisi (ROTCE) olarak yüzde 15,4'lük bir performans elde etti. JPMorgan'ın aynı dönemde yüzde 20'lik bir ROTCE elde ettiği, yapılan başvurularla ortaya konuldu.



BofA'nın getirileri son on yılda iyileşmiş olsa da bazı analistler, JPMorgan'ın gerisinde kalmasının endişe verici olduğunu söylüyor.



Wells Fargo bankacılık analisti Mike Mayo, Moynihan'ın finansal krizin tuzaklarından kaçınmak için aşırı riskten kaçınmış olabileceğini söyledi. Bu yaklaşım, BofA'nın yatırım bankacılığını destekleme ve kredileri artırma fırsatlarını kaçırmasına neden olmuş olabilir.



Wells'ten Mayo, "Şirketin risklerden arındırılması ve Bank of America'nın önümüzdeki on yıllarda daha dirençli olmasını sağlamak için çok açık, belirgin ve örtülü bir talimat vardı. Sorumlu bir büyümeye sahip olmak sorun değil, ancak aynı zamanda risk ile getiriyi değerlendirirken fırsatçı bir zihniyete de sahip olmanız gerekiyor." dedi.



Mayo ve Keefe, Bruyette & Woods analistleri, BofA'nın yüzde 16 ila 18 arasında getiri hedeflemesi gerektiğini söylüyor.