Boğazın en pahalılarından: Beyaz Köşk 950 milyon liraya satışta

FETÖ firarisi Akın İpek'in sahibi olduğu Koza-İpek Holding'e ait olan iki köşk satışa çıkarıldı. 15 Temmuz sonrası şirketlerin tamamıyla beraber TMSF'nin el koyduğu köşkler, geçen yıl ağustos ayında Varlık Fonu 'na geçmişti. Koza-Altın İşletmeleri'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada köşklerin açık artırma ile satılacağını açıkladı. İstanbul Bebek'te bulunan Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk, geçen yıl 750 milyon lira bedelle satışa sunulmuştu. Bu yıl açık artırmada başlangıç fiyatı 950 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırmanın tarihi 6 Mayıs olarak belirlendi.

Koza-Altın işletmelerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; Muhammen bedel olan 950 milyon lira + KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere 'İhale Komisyonu' kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif-açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

KÖŞKLERİN ÖZELLİKLERİ



Satışa konu olan 1259 ada 132 parsel üzerinde 2 adet yapı bulunuyor. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve terası bulunan ikinci derece eski eser niteliğindeki 'Beyaz Köşk', 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanından ve 208 metrekare de terastan oluşuyor.



Kahverengi Köşk olarak isimlendirilen diğer yapı ise zemin ve normal kattan oluşurken brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanı bulunuyor.



FETÖ firarisi olarak İngiltere'de yaşayan Akın İpek, Türkiye aleyhine uluslararası tahkim mahkemelerinde açtığı iki davayı kaybetmişti.