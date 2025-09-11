BOJ faizi değiştirir mi?

Japonya Merkez Bankası (BOJ), Ekim-Aralık döneminde politika faizini en az 25 baz puan artırma ihtimali, ekonomistler arasında azalan desteğe rağmen güçlü kalmaya devam ediyor.



Bu beklenti, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz indirimlerine rağmen, BOJ'un sıkılaşma politikasını ertelemeyeceği görüşüyle destekleniyor.



Reuters anketine katılan 68 ekonomistten 36'sı, yani yüzde 55'i, yılın son çeyreğinde faizin yüzde 0,50'den en az yüzde 0,75'e yükseleceğini tahmin etti. Bu oran, Temmuz anketindeki yüzde 54'lük beklentiyle benzer seviyede bulunuyor. Ancak, katılımcılardan sadece üçü BOJ'un 18-19 Eylül'deki toplantısında faiz oranını değiştireceğini öngördü.



Itochu Ekonomik Araştırma Enstitüsü Baş Ekonomisti Atsushi Takeda, BOJ'un hızlanan yen değer kaybı ve olası varlık balonu riskleri nedeniyle mevcut para politikası gevşekliğini ayarlamak isteyeceğini belirtti.



Mizuho Menkul Kıymetler Kıdemli Piyasa Ekonomisti Yusuke Matsuo ise, Tankan anketinin ve bölge müdürleri toplantılarının, ABD tarifelerine rağmen ücret ve enflasyonda kademeli artışı göstermesi halinde ekim ayında bir faiz artırımının mümkün olabileceğini ifade etti.



BOJ Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, bankanın faiz artırımına devam etmesi gerektiğini belirtse de, küresel ekonomik belirsizliğin yüksek olduğunu ve bu konuda acele edilmeyeceğini dile getirdi.



UBS Securities ekonomisti Masamichi Adachi, ABD'nin tarife politikalarının küresel ve ABD ekonomilerindeki bozulmanın Japon şirket karları ve ekonomik görünüm üzerinde baskı oluşturabileceğini öngörse de, ücret ve fiyatlarda oluşan "erdemli döngünün" devam edeceğini ekledi.