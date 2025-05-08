BoJ'da ticaret savaşı sorunu!

Bugün açıklanan Mart ayı toplantı tutanaklarına göre, Japonya Merkez Bankası politika yapıcıları ABD'nin gümrük tarifeleri politikalarından kaynaklanan belirsizliklerin artmasıyla birlikte merkez bankasının faiz oranlarını ne kadar sürede artırması gerektiği konusunda ikiye bölündü.



Tutanaklara göre bir üye, "ABD politikalarından kaynaklanan aşağı yönlü riskler hızla arttı ve tarife politikasındaki gelecekteki gelişmelere bağlı olarak, bu risklerin Japonya'nın reel ekonomisi üzerinde önemli bir olumsuz etkiye sahip olması bile oldukça olasıydı" dedi.



Üye bu nedenle BOJ'un "bir sonraki faiz artışının zamanlamasını değerlendirirken özellikle ihtiyatlı olması gerektiğini" söyledi.



Bir başka üye ise belirsizliğin artmasına rağmen BOJ'un para politikasını her zaman aşırı ihtiyatlı bir şekilde yürütmek zorunda olmadığını, BOJ'un "kararlı bir şekilde hareket etmesi gereken bir durumla karşılaşabileceğini" söyledi.



BOJ 18-19 Mart toplantısında faiz oranlarını %0,5'te sabit tuttu. Başkan Kazuo Ueda toplantı sonrası yaptığı açıklamada küresel ekonomik belirsizliğin arttığı uyarısında bulunurken, artan gıda maliyetleri ve beklenenden daha güçlü ücret artışının Japonya'da temel enflasyonu yükseltebileceği riskine işaret etti.