Bolu Dağı Tüneli'ndeki çalışmalar 19 Eylül'de tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Burada yaptığı açıklamada Ankara ile İstanbul’u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini ifade eden Uraloğlu, Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilk ayağı olarak İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını anımsatarak, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına ise 31 Temmuz’da yani bir ay önce başladıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, “50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül’de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı planlarımıza uygun bir şekilde başarıyla sürdürüyoruz.” diye konuştu.



Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, proje kapsamında; tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladıklarını, tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 32 metre ilerleme sağladıklarını bildirdi.

Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3’ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4. derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Bu derzler hem yapı hem de trafik güvenliği için çok kıymetliydi. Geçmiş zamanlarda şerit daraltarak yaptığımız onarımlar vardı, onları da ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların yaklaşık 3 bin metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını bitirmiş olduk. Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli’nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzamasını sağlayacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

