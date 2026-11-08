Booking düzenlemesi Meclis'e geliyor. 9 yıllık erişim engeli bitecek mi?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi görüşülecek.

Haftalık çalışmalarına 10 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurul, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

İlk 4 maddesi kabul edilen teklifle, Türk Kızılay, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve ülkelerin Kızılay ve Kızılhaç Milli Cemiyetlerinden Türkiye'ye olağan veya olağanüstü hallerde gelen ayni ve nakdi yardımların alınması ve kullanılması ile ilgili tek yetkili kuruluş olacak.

Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.

YABANCI DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMALARI KANUN TEKLİFİ

Genel Kurul'da daha sonra, Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi ele alınacak.

İZİN BELGESİ ALMALARI ZORUNLU OLACAK

Teklifle, Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının faaliyet gösterebilmeleri için Bakanlıktan izin belgesi alması zorunlu olacak.

BELGE ÜCRETİ 5 MİLYON TL

Belge ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar her yıl bir önceki seneye ilişkin yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Belge 2 yıl geçerli olacak ve devredilemeyecek.

İzin belgesi kapsamındaki faaliyetlerden kaynaklı uyuşmazlıklarda münhasıran Türk hukuku uygulanacak ve Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Yabancı dijital konaklama platformları, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansına on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek, bu payın hesabında dijital hizmet vergisinin matrahı esas alınacak.

İzin belgesi almaksızın yurt içinde faaliyette bulunduğu tespit edilenlerle izin belgesi iptal edilen veya süresi sona eren yabancı dijital konaklama platformları için erişimin engellenmesine karar verilecek.

Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanma ve işler halde bulundurma zorunluluğuna uymayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak.

BÜTÇE MESAİSİ DE DEVAM EDECEK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek.

Komisyonda, 9 Kasım Pazartesi Adalet Bakanlığı, 10 Kasım Salı Gençlik ve Spor Bakanlığı, 11 Kasım Çarşamba Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile 12 Kasım Perşembe Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek. Görüşmeler saat 11.00'de başlayacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Uyarınca Sayıştay tarafından düzenlenen 2025 yılı raporunu görüşecek.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu da gündemlerindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Salı ve çarşamba günleri Meclis 'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.