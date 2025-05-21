Booking'e kötü haber: Komisyonlar yüksek

İsviçre Rekabet Kurumu, online otel rezervasyon portalı Booking.com’un, pazar gücünü suistimal ettiğini belirterek, İsviçre otelleri için uyguladığı komisyon oranlarının önemli ölçüde azaltılmasına karar verdi.



Kurum, Booking.com’un İsviçre otellerine yönelik komisyonlarına ilişkin soruşturmasının sonuçlarını açıkladı.



Buna göre, kurum, Booking.com’un İsviçre otelleri için uyguladığı komisyon oranlarını aşırı yüksek buldu.



Booking.com’un bu ücretleri yaklaşık dörtte bir oranında azaltması gerektiğine karar veren kurum, indirimlerin yasal olarak bağlayıcı hale geldikten 3 ay sonra uygulanması ve 3 yıl boyunca yürürlükte kalması gerektiğini vurguladı.



Öte yandan, son yıllarda online otel rezervasyon platformlarının pazar hakimiyetini kötüye kullandığına ilişkin tartışmaların artması dikkati çekerken, Eylül 2024’te Avrupa Birliği Adalet Divanı, Booking.com'un sözleşmelerde otellere dayattığı "Benden daha düşük fiyata hiçbir yerde satamazsın" şeklindeki maddenin yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti.



İspanya Rekabet Kurumu da Booking.com'a pazar hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle geçen yıl 413 milyon avro tutarında ceza vermişti.