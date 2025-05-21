Borç batağındaki zenginler evlerini satıyor

Hong Kong'un zengin aileleri piyasadaki düşüşlerin öngörülemezliğini yeni öğreniyor. Bazıları borçlarını azaltmak için yaşadıkları evleri satmak zorunda.



Bu hafta, daha önce zengin işadamı Chan Ping Che'ye ait olan deniz manzaralı bir villa 430 milyon HK$ (55 milyon dolar) karşılığında alıcılar tarafından listelenmişti. Bu arada yatırım firması Gale Well Group Ltd'nin İcra Kurulu Başkanı Jacinto Tong, tapu kayıtlarına göre geçen ay çatı katındaki dairesini 138 milyon HK$'a sattı.



Servetinin kaynağı nedeniyle Hong Kong'un “Kaset Kralı” olarak bilinen Chan, Çarşamba günü yaptığı bir telefon görüşmesinde, bu yılın başlarında Fubon Bank Hong Kong Ltd'den anapara ve faiz olarak yaklaşık 350 milyon HK$ değerindeki bir krediyi ödeyemediğini söyledi.



Geçen ay, alıcılar 1980'lerden beri kendisi ve ailesinin yaşadığı malikaneyi devraldı.



Chan, 2023'ün sonlarından bu yana mülkü satmaya çalıştığını, ancak bir alıcı bulamadığını telefonla söyledi.

TELAŞ BAŞLADI

Hong Kong'da yıllarca süren yüksek faiz oranları ve emlak piyasasındaki gerilemenin ardından malikane satışlarında bir telaş yaşanıyor.



Centaline Property Centa-City Öncü Endeksine göre, şehirdeki borçlanma maliyetlerinde son dönemde görülen düşüşe rağmen, konut fiyatları hala sekiz yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. Colliers International şirketine göre, kentteki ana ofis boşlukları artacak ve kiralar bu yıl yüzde 8 ila yüzde 10 oranında düşecek.



Hong Kong'daki PricewaterhouseCoopers LLP'nin ortaklarından Christopher So, "İnsanlar genellikle ek mülkler satın almak için kaldıraç kullanıyor, fiyatlar yükseldiğinde getirileri artırıyor, ancak fiyatlar düştüğünde kayıpları da büyütüyor. Piyasa zayıfladıkça, kira talebi ve getirileri de düşüyor, bu da borç servisi için nakit akışını etkiliyor ve temerrüt oranının artmasına yol açıyor." dedi.

ÖDEDİĞİNİN ALTINA SATTI



Chan, konutlara, perakende mağazalarına ve park alanlarına yatırım yaparak Hong Kong'da emlak üzerine büyük bahisler oynadı. Gayrimenkul alanında adını 2017 yılında, finans merkezinin iş bölgesindeki bir gökdelen olan The Center'ın çoğu katını devralmak için 5,2 milyar dolar harcayan bir konsorsiyuma katıldığında duyurdu.



Tapu kayıtlarına göre, geçen yıl iki katı DBS Bank Ltd'ye toplam 1,3 milyar HK$'dan fazla bir fiyata sattı. Yerel basında çıkan haberlere göre bu rakam ödediğinden daha düşüktü.



Bloomberg tarafından derlenen verilere göre Gale Well's Tong, kız kardeşi Rita Tong ile birlikte bu yıl yaklaşık 2,2 milyar HK$ değerinde mülkü satışa çıkardı. Bunlar arasında lüks evler, ofisler ve bir dükkan alanı bulunuyor.



Kasım ayında Jacinto Tong, bir otel satışı için yaptığı Facebook paylaşımına göre “para kazanmak ya da zarar etmek ikincil bir mesele ve en önemli şey negatif öz sermayeden kaçınmak” dedi. Şirketin sağlıklı bir kaldıraç oranını korumaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

Tong, Bloomberg News tarafından yapılan telefon aramalarına hemen yanıt vermedi.



"BORÇ ÖDEMEK İÇİN KONUT SATMA DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bloomberg Intelligence analisti Patrick Wong, “Ofis mülklerinden önemli ölçüde zarar eden yatırımcıların borçlarını geri ödemek için konut mülklerini satmayı düşünmeleri gerekebilir” dedi. Wong, konutların yatırımcılardan ve anakara nüfusundan hala daha güçlü talep gördüğünü söyledi.