Borç krizi büyüyor. Ödeme yapılmasına rağmen bitmiyor

Brezilya , yüksek faiz oranları ve hızlı fintech genişlemesinin tüketici finansmanını zorlamasıyla, yetişkin nüfusun neredeyse yarısının ödemelerini aksattığı, giderek kötüleşen bir hane halkı borç kriziyle karşı karşıya.

Nikkei Asia 'nın haberine göre, Asya şirketlerinin hedeflediği bir pazarda, temerrütlerde bir artışın yakında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durum, Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva yönetimini, borç azaltımı ve daha kolay geri ödeme koşulları yoluyla rahatlama sağlayan, fiilen bir borç affı görevi gören büyük ölçekli bir borç yeniden yapılandırma programı başlatmaya sevk etti.

ÖDEME YAPSA DA BORCU BİTMİYOR

Juliana, Brezilya'da borç geri ödemeleriyle mücadele eden 82 milyondan fazla kişiden biri. Yaklaşık 18 aydır giyim taksitleri ve yaşam giderleri için kredi kartı ödemeleri şeklinde yaklaşık 7 bin Brezilya reali (Bin 400 dolar) borcu bulunuyor. Juliana, ne kadar ödeme yaparsa yapsın, borcun neredeyse hiç azalmadığını söyledi ve "Bundan sonra bir daha asla kredi çekmeyeceğim." dedi.

Kredi araştırma şirketi Serasa'ya göre, Mart ayı itibarıyla Brezilya'da bir şekilde gecikmiş ödemesi olan kişi sayısı 82,8 milyona ulaştı. Bu, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 10'luk bir artış anlamına geliyor ve hane halkı kredi ortamını istatistiklerin tutulmaya başlanmasından bu yana en kötü seviyesine itiyor.

Sürekli yüksek faiz oranları geri ödemeleri engelliyor. Eylül 2024'ten bu yana Brezilya Merkez Bankası (Banco Central do Brasil), yedi ardışık toplantıda faiz oranlarını artırdı ve politika faizi Haziran 2025'te yaklaşık 20 yıl sonra ilk kez yüzde 15 seviyesine ulaştı. Mart ayında yaklaşık 22 ay sonra ilk kez faiz indirimine gitti, ancak hane halkı üzerindeki baskı devam ediyor.

Merkez bankası verilerine göre, Brezilya'da otomobil kredilerine uygulanan faiz oranları yıllık ortalama yüzde 30 civarında.

FAİZ YÜZDE 400'Ü AŞIYOR

ABD Merkez Bankası Başkanı Gabriel Galipolo, "Döner kredi kartı ödemelerindeki faiz oranları yıllık yüzde 400'ü aşıyor" diyerek, bu oranların hane halkları üzerinde baskı oluşturduğu konusunda uyardı.

Ödemeler gecikirse, borç insanların ödeyemeyeceği bir seviyeye ulaşabilir.

Hükümet, borç programının borç azaltımı ve geri ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler yoluyla rahatlama sağlayacağına güveniyor. Aylık geliri 8 bin 105 real veya daha az olan bireyler, öğrenci kredisi olanlar ve küçük ve orta ölçekli işletmeler bu programa başvurabiliyor.

Bu plan, borcu yüzde 90'a kadar azaltarak ve yeniden finansman faiz oranlarını aylık yüzde 1,99 ile sınırlandırarak yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

Brezilya'da uzun vadeli taksit planları, nispeten ucuz ürünler için bile çok popüler. Yüksek faiz oranlarına rağmen tüketim istikrarlı kaldı, ancak hane halkı tüketimi şu anda yavaşlıyor. 2024 yılında hane halkı tüketimi yıllık bazda yüzde 4,8 artarak genel büyümeyi tetikledi, ancak 2025 yılında yıl ortasına göre yavaşlayarak sadece yüzde 1,3 arttı.

Hükümet, ödeme güçlüğü çeken borçluları kredi piyasasına geri kazandırmayı ve tüketimi desteklemeyi amaçlıyor. Ayrıca, finans kuruluşlarını borçlarını yeniden yapılandırmaya teşvik etmek için 15 milyar reale kadar bir garanti çerçevesi oluşturdu. Öte yandan, hane halkı desteğinin genişletilmesinin enflasyonun yeniden yükselmesine ve mali disiplinin gevşemesine yol açabileceği endişeleri de mevcut.