Borç ödendi, Osimhen bekleniyor... Galatasaray hisselerinde yükseliş

Galatasaray'da finansal hareketlilik yaşanıyor. Sermaye artırımıyla başlayan finansal hareketlilik bankalara olan borçların tamamen kapatılmasıyla son buldu.



Ziraat Bankası ve Denizbank'a olan borçlar kapatılarak faiz yükünden de kurtulan Galatasaray Sportif'e ana ortağı Galatasaray Spor Kulübü de 1 milyar 488 milyon 803 bin 257 liralık borç ödemesi yaptı. Başka bir deyişle Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Sportif'e 36.8 milyon dolar (31.3 milyon euro) ödeme yaptı.



OSİMHEN'E 75 MİLYON EURO GEREKİYOR



Resmi açıklama gelmese de Napoli ile masada olan Galatasaray, yıldız oyuncu Viktor Osimhen için 75 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia ediliyor. 40+35 milyon euro olarak ödenecek tutar için Galatasaray'ın borçluluğu azaldı ve sermaye artırımıyla kasasına para girişi yaşandı.



SERMAYESİNİ ARTIRMIŞTI



Galatasaray sermayesini 5.4 milyar liradan 13.5 milyar liraya yükseltti. 8.1 milyar liralık nakit sermaye artırımı şirketin kasasına girmiş oldu.



Böylece Galatasaray'ın borçları azalmış ve kasasında kullanabileceği sermayesi de artmış oldu.

8.1 milyar liranın dolar karşılığı yaklaşık 200 milyon, euro karşılığı da 170 milyon civarında gerçekleşti.

POZİTİF GELİŞMELER HİSSEYE DE YANSIDI

Galatasaray'da pozitif gelişmeler yaşanırken hissesi de yükseliş sergiliyor. Galatasaray hissesi şu sıralar yüzde 6'ya yakın primle 1.38 liradan işlem görüyor.