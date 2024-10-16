Borcu olanlar dikkat! Sağlık hizmeti sona eriyor

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar için 1 Ocak 2012'den bu yana Genel Sağlık Sigortası uygulanıyor. Sisteme borcu olan vatandaşlar, 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Borcu olanlar dikkat! Sağlık hizmeti sona eriyor

Türkiye'de 9 milyondan fazla kişi GSS kapsamında yer alıyor ve brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında prim ödemeleri gerekiyor.

2024 yılı için bu tutar 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme gücünün bulunmadığını beyan eden kişiler ise, gelir testi yaptırarak sağlık hizmetlerini ücretsiz alabiliyor.

SGK, gelir testi yaptırmayan ve prim borcu olan vatandaşlara tebligatlarını göndermeye başladı.

Borcunu ödemeyenler 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak.

Borç tutarı e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

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