Borcunu ödemeyene artık elektrik yok

Dicle Elektrik, Mardin'de tarımsal sulama abonelerinden tahsil edilemeyen milyarlarca TL’lik borç olduğunu duyurdu.



Borcunu ödemeyen abonelere enerji verme hizmeti sona eriyor.



Bu karar hem hizmet sürekliliğini sağlamak hem de kamu kaynaklarının etkin kullanımını temin etmek adına atılan zorunlu bir adım olarak dikkat çekiyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan şirket yetkilileri, yıllardır biriken tarımsal sulama kaynaklı borçların toplamda milyarlarca lirayı bulduğuna dikkat çekti. Bu büyük yüklenme karşısında enerjinin bedelsiz bir hizmet olmadığını vurgulayan Dicle Elektrik, hizmet sürekliliğinin tehlikeye girmemesi için tahsilat sürecinin şeffaf ve net kurallarla yürütüleceğini belirtti.

"ARTIK MÜMKÜN DEĞİL"



Yetkililer, "Enerji arzının kesintisiz sürebilmesi için tüm süreçlerin finansmanı şart. Tahsilat yapılmadan bu sistemin yürütülebilmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.



Uygulama kapsamında, borcunu ödemeyen hiçbir tarımsal sulama abonesinin enerji talebi değerlendirmeye alınmayacak. Şirket, yeni sezonda sadece borcunu ödeyen, varsa yapılandırma şartlarına uyan ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getiren abonelere enerji verileceğini duyurdu. Bu adım, adil dağıtım politikasının bir gereği olarak, diğer abonelerin hakkının korunması amacıyla da hayata geçiriliyor. Borçların ödenmemesi, sadece hizmetin sürekliliğini değil, aynı zamanda yeni yatırımları ve altyapı güçlendirme faaliyetlerini de olumsuz etkiliyor.