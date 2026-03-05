Borsa 13 bin sınırının üstüne yeniden çıktı

Savaşın etkisinde piyasalar şekillenmeye devam ediyor. Kürsel piyasalarda da toplanma eğilimleri gözlemleniyor. Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0,92 artış oranıyla 13 bin 62 puandan başladı.

BİST 100 endeksi son üç iş gününde yüzde 5,6 geriledi.

BORSA'DA ÖNCEKİ GÜN ÖZETİ

Borsa İstanbul'da bir önceki gün bankacılık endeksi yüzde 0,71 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,76 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 2,10 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi dün güne negatif seyirle başlamıştı. Gün içerisinde toparlanma göstererek 12 bin 943 puanla günü tamamladı.

PARA PİYASALARI

Dolar 43,98 liradan, Euro 51,14 liradan işlem görüyor.