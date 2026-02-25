Borsa düşüşün ardından yatay konumda kalıyor
25.02.2026 10:14
Borsa İstanbul yatay grafikle açılış sağladı.
Borsa İstanbul 100 endeksi güne yüzde 0,086 yatay durumla 14 bin 49 puan ile başladı.
Yabancı yatırımcının ilgisiyle yükselen BİST geçtiğimiz hafta ABD-İran arasında savaş çıkacağına dair beklentilerle sert düşmüş ve düzeltme hareketinde bulunmuştu.
Kısa sürede 14 bin puanın altına sarkan BİST'te yabancı satışları sınırlı kalmış ve yerli yatırımcılar panik satışında bulunmuştu. Bu panik satışlarının ardından Borsa İstanbul 100 endeksi tekrar 14 bin puanın üzerine çıktı.
DOLAR VE EURO PİYASALARI
Dolar 43,86 liradan, Euro 51,81 liradan işlem görüyor.