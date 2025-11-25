Borsa ekside, bankalar yükselişte

Borsa İstanbul'da sanayi endeksi ağırlıklı satışların etkisi artarken bankacılık endeksinde yükseliş devam ediyor.

Güne hafif pozitif başlayan BİST şu sıralar yüzde 0,20 seviyelerinde düşüşle 10 bin 868 puan seviyesinde işlem görüyor.

Sanayi endeksi yüzde 0,70 oranında değer kaybederken bankacılık endeksi yüzde 1 seviyesinde pozitif bulunuyor.

BANKALAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Kasım ayı enflasyonunun beklentilerin altında geleceğine dair görüşler banka hisselerine alım getiriyor. Enflasyonun düşmesiyle faizlerin gerileyecek olması beklentisi de hakim durumda. Bu bileşenlerle birlikte bankalar BİST 100 endeksinden pozitif ayrıştı.