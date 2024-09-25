Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 yükselişle 10.033,67 puandan başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,94 puan ve yüzde 0,04 artışla 10.033,67 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yatay seyrederken, holding endeksi yüzde 0,07 değer kaybetti. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 0,35 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen yüzde 0,90 ile taş toprak oldu.



Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,44 değer kazanarak 10.029,73 puandan tamamladı.



Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim döngüsüne başlamasının ardından artan risk iştahı, resesyon endişesini besleyen veriler ve jeopolitik risklere karşın güçlü kalmaya devam ediyor.



Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise ABD'de haftalık mortgage başvuruları ile yeni konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.150 ve 10.290 seviyelerinin direnç, 10.010 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.