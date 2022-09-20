Borsa güne yükselişle başladı

Borsa dünkü sert düşüşün ardından güne yükselişle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,54 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 3.221,08 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 0,81 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,76'yla finansal kiralama, faktoring oldu.



Borsa İstanbul'da dün bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı.



Bu arada Borsa İstanbul tarafından, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için 14-19 Eylül'de uygulanan açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da devam edeceği bildirildi.



Analistler, bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısı öncesi küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.



Fed'in faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.



Para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 84 ve yüzde 16 düzeyinde bulunuyor.



Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 ve 3.150 seviyelerinin destek, 3.440 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

