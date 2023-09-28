Borsa güne yükselişle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,11 puan artışla ve yüzde 0,28 değer kazanarak 8.236,87 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,16 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,94 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile tekstil, deri oldu.



Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 8.213,76 puandan tamamladı.



Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşma öncesi risk iştahının azalmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ABD büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini bildirdi.



Fed'in faizleri uzun süre yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentiler günden güne artarken, ABD Kongresi'nde de bütçe üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde hükümetin kapanma olasılığına ilişkin artan endişeler pay piyasalarında risk iştahını törpüleyen başlıca etkenler olarak öne çıkıyor.



Yurt içinde ise gözler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) çevrildi.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75'e çıkarken, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.



Öte yandan, ABD'nin önemli bankalarından Goldman Sachs, müşterilerine gönderdiği "Türkiye (Türk lirası) oyuna geri döndü" başlıklı gelişen piyasalar raporunda, TCMB'nin para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Raporda, "Önden yüklemeli ve kuvvetli faiz ayarlamalarıyla döviz kurunda kısa vadeli baskılar hafifledi ve bu durum, TL'nin yüksek getirisini sürdürmesini sağlayabilir" ifadelerine yer verildi.



Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, PPK özeti ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon, ABD'de ise Powell'ın konuşmasının yanı sıra büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.300 ve 8.400 seviyesinin direnç, 8.200 ve 8.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

