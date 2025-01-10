Borsa güne yükselişle başladı

Borsa haftanın son işlem gününe hafif yükselişle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,64 puan ve yüzde 0,13 artışla 10.013,36 puana çıktı.



Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,65 ile spor olurken, en fazla kaybettiren yüzde 0,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.



Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 değer kazanarak 10.000,72 puandan tamamladı.



Küresel piyasalarda, ABD'de yeni yönetimin atacağı adımların uluslararası ticaret üzerindeki olası etkilerine dair belirsizliklerin sürmesiyle karışık bir seyir öne çıkarken, gözler ABD'de bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.



Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik oranı, saatlik kazançlar ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.100 ve 10.200 seviyelerinin direnç, 10.000 ve 9.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.