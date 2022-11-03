Borsa güne yükselişle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,75 puan ve yüzde 0,44 değer kazanarak 4.089,61 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,10 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91'le ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 1,26'yla metal eşya, makina oldu.



BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından yüzde 0,42 artarak 4.071,87 puan ile kapanış rekoru tazeledi.



Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının beklenenden daha şahin olmasıyla küresel pay piyasalarının negatif seyrettiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.



Fed, dünkü toplantısında politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.



Banka'dan yapılan açıklamada, enflasyonu düşürme kararlılığı vurgulanırken, faiz artışlarının hızının belirlenmesinde kümülatif sıkılaşma, para politikasının ekonomik faaliyeti ve enflasyonu etkilemesindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı bildirildi.



Fed Başkanı Powell ise faiz artırımlarına ara vermeyi düşünmek için çok erken olduğunu, faiz oranında nihai seviyenin beklenenden daha yüksek olabileceğini söyledi.



Bugün yurt içinde enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ekimde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık yüzde 3,54, yıllık yüzde 85,51 artmasını bekliyor.



Analistler, bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde işsizlik, ABD'de ISM imalat dışı PMI ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.100 seviyesinin direnç, 4.000 ve 3.940 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

