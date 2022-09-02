Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,74 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 3.166,49 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.



BIST 100 endeksi, dün küresel çapta düşük seyreden risk iştahının etkisiyle günü yüzde 0,90 azalışla 3.142,74 puandan tamamladı.



Analistler, enflasyonist endişeler nedeniyle merkez bankalarının atacağı agresif politika adımlarının, halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentileri ile piyasalarda temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.



Hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin arttığına işaret eden analistler, bugün ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerin fiyatlamaların şekillenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.



Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,5'de sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor.



Analistler, bugün ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.



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