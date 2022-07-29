Borsa güne yükselişle başladı.



Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,33 puan ve yüzde 0,29 değer kazancıyla 2.550,67 puana yükseldi.



Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi yüzde 0,28 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,54'le metal eşya, makina, en fazla kaybettiren yüzde 0,83'le finansal kiralama, faktoring oldu.



Borsa İstanbul, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından BIST 100 endeksi günü yüzde 0,03 azalışla 2.543,33 puandan tamamladı.



Analistler, özellikle ABD’de açıklanan son verilerin küresel resesyona ilişkin endişeleri artırmasına karşın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha yavaş faiz artışına gideceği beklentileri ve açıklanan 2. çeyrek şirket finansal sonuçlarının pay piyasalarını desteklediğini söyledi.



ABD ekonomisi, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, bu yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de beklentilerin aksine yüzde 0,9 daraldı. Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde de yüzde 1,6 küçülmüştü. Böylece, ABD ekonomisi iki çeyrek üst üste daralma göstererek teknik olarak resesyona girdi.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise, ülke ekonomisinin resesyonda olmadığını, istihdam ve tüketici harcamalarının arttığını ve işletmelerin büyüdüğünü kaydetti.



Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde büyüme ile ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.570 seviyesinin direnç, 2.480 puanın destek konumunda oldu