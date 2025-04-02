Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi 136,17 puan düşerken, toplam işlem hacmi 92,5 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 değer kazanırken, holding endeksi ise yüzde 1,88 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör yüzde 4,74 ile spor olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,54 ile inşaat sektörü oldu.



ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün açıklaması beklenen tarifelere ilişkin süregelen belirsizlikle küresel piyasalar karışık bir seyir izledi.



Yarın yurt içinde enflasyon verisi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) takip edilecek.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.300 puanın ise destek konumunda bulunuyor.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.



Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.