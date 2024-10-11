Borsa günü düşüşle tamamladı

Endeks, önceki kapanışa göre 87,89 puan kaybederken, toplam işlem hacmi 72,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi ise yüzde 1,59 değer kaybetti. Sektörler arasında en çok kazandıran yüzde 1,63 ile metal ana sanayi olurken, en fazla kaybettiren sektör yüzde 2,41 ile gıda içecek oldu.



ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında gevşeme hızının yavaşlayabileceği endişesini doğurdu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise Ağustos 2024'te cari işlemler hesabının 4 milyar 324 milyon dolar fazla verdiğini açıkladı. Bu, Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek cari fazla ve ödemeler dengesi, 2021'den beri ilk kez üst üste üç ay fazla vermiş oldu.



TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentisi yüzde 44,11'e yükseldi. 12 ay sonrası beklenti yüzde 27,44'e, 24 ay sonrası beklenti ise yüzde 18,08'e geriledi.



Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.870 ve 8.710 puan destek, 9.165 ve 9.300 seviyeleri direnç konumunda bulunuyor.