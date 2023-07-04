Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 109,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.



Bankacılık endeksi yüzde 2,16 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti.



6.076,72 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 6.000 puanın üzerinde dengelendi.



Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,24 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,50 ile metal ana sanayi oldu.



Analistler, küresel pay piyasalarında, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.



Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının piyasaların odağında bulunacağını aktaran analistler, veri gündeminde yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) öne çıkacağını söyledi.



AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,91 artmasını bekliyor.



Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,91) göre bir önceki ay yüzde 39,59 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,20'ye ineceği hesaplanıyor.



Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.100 ve 6.250 seviyelerinin direnç, 6.000 ve 5.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.



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