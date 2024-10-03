Borsa günü düşüşle tamamladı

Sektörel bazda bankacılık endeksi yüzde 2,86, holding endeksi ise yüzde 1,24 değer kaybederken, sigorta sektörü yüzde 2,43 yükselişle en çok kazandıran sektör oldu. Madencilik sektörü ise yüzde 7,30 kayıpla en fazla düşüş yaşayan sektör olarak öne çıktı.



ABD'de verilerin ekonomik toparlanma sinyalleri vermesiyle iyimserlik artarken, Orta Doğu'daki gerilimler risk iştahını düşürüyor. Türkiye'de bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Eylül ayında aylık yüzde 2,97, yıllık ise yüzde 49,38 arttı.



Analistler, yarın Türkiye’de reel efektif döviz kuru ve fiyat gelişmeleri raporlarının, ABD’de ise istihdam verilerinin yakından takip edileceğini ve özellikle tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarına ışık tutabileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.150 ve 9.300 direnç seviyeleri, 8.700 ve 8.600 ise destek seviyeleri olarak izleniyor.